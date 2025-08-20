Büyükçekmece'de katliam gibi kaza! Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Büyükçekmece'nin Karaağaç mahallesinde bir otomobil seyir halinde ilerlerken park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki 4 kişi TIR'ın dorsesi altına girdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İlayda Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırılırken 3'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü Emre V. henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR dorsesinin altına giren araçta sıkışan yolculardan İlayda Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan biri yabancı uyruklu 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.
4 KİŞİDEN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak'ın cansız bedeni ise ekipler tarafından morga götürüldü.