Büyükçekmece'de katliam gibi kaza! Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 20.08.2025 02:48

Olay, gece saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü Emre V. henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR dorsesinin altına giren araçta sıkışan yolculardan İlayda Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan biri yabancı uyruklu 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.