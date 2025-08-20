Hatay'da şüphe üzerine durdurulan motosiklette 6 kilo esrar bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosikleti durduran ekipler, çuval içerisinde 6 kilogram esrar ele geçirdi. Ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 05:15

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gün önce yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosikletten indirilen Y.T. ve M.Z.'nin yapılan üst aramasında, şüphelilerin taşıdıkları çuvala konulmuş 6 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.T. ve M.Z., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

