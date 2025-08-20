Ankara'da ormanlık alanda yangın!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Olay, Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlardan gelen yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

