Isparta’da tarım aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 01:12

Edinilen bilgiye göre, Mısırlı köyü mevkiinde İbrahim B. (80) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Ekrem Ç. (54) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tarım aracı sürücüsü İbrahim B. ile yanında bulunan Ayten B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak sürücü İbrahim B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ayten B.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

