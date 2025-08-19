Zehir satıcılarına geçit yok: 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 22:57

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının bulunduğu 5 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler H.S. (25), S.M. (30), M.Ç. (22), M.A. (24) ve F.Ö. (24) yakalandı.

Şüphelilerden M.A. ve F.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen H.S, S.M. ve M.Ç. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

