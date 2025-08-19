Avcılar’da alkollü sürücü tekel bayisine daldı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 19.08.2025 01:55

Olay, gece saat 23.15 sıralarında Avcılar, Ambarlı Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 17 NB 092 plakalı otomobilin sürücüsü alkollü olarak direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Önce duvara çarpan araç, ardından tekel bayisine girdi. Kazada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından takip edildi ve polis ekipleri gelmeden yakalandı. Motosikletli tarafından takip edilen sürücünün kaçış anları da cep telefonuyla görüntülendi.