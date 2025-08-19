Avcılar’da alkollü sürücü tekel bayisine daldı: O anlar kamerada
İstanbul Avcılar’da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, önce duvara çarptı ardından sokakta bulunan bir tekel bayisine daldı. Kaza anı işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli de anları cep telefonu ile kaydetti.
Olay, gece saat 23.15 sıralarında Avcılar, Ambarlı Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 17 NB 092 plakalı otomobilin sürücüsü alkollü olarak direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Önce duvara çarpan araç, ardından tekel bayisine girdi. Kazada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından takip edildi ve polis ekipleri gelmeden yakalandı. Motosikletli tarafından takip edilen sürücünün kaçış anları da cep telefonuyla görüntülendi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve sürücüyü gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sürücünün kontrolünü kaybettiği ve tekel bayisine çarptığı anları net şekilde gösteriyor.