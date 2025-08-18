Elazığ'da 7 otomobil kazaya karıştı!

Elazığ'da 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 23:27

Kaza, akşam saatlerinde merkez Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. 7 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

