Kayseri'ye kamp için giden çiftten acı haber: Zehirlenerek hayatını kaybettiler

Kayseri Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası’na kamp yapmak için Fatma Gül (46) ve Mustafa K. (47) çifti çadırda ısınmak için ateş yaktı. Kömürlü ocaktan karbonmonoksit gazı sızması sonucu çift zehirlenerek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 06:02

Olay, saat 22.00 sıralarında Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında meydana geldi. Yaylada kamp yapmak için çadır kiralayan Mustafa K. ve eşi Fatma Gül K.'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mustafa K. ve eşi Fatma Gül K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede çiftin, ısınmak için yaktıkları kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Çiftin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

