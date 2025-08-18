Kavurucu sıcaklar yeniden kapıda! Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta etkili olacak | 18-22 Ağustos 2025

18 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 06:28 Güncelleme: 18.08.2025 06:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre yapılan tahminlerde bugün 11 il için yağış uyarısı geldi. 5 günlük hava durumu raporunda ise özellikle perşembe ve cuma günü Türkiye genelinde sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Yurt genelinde sıcak hava dalgasına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı hafta genelinde yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak. (A Haber arşiv)Hava sıcaklığı hafta genelinde yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak. (A Haber arşiv)

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

18-22 Ağustos 2025 hava durumu (MGM)18-22 Ağustos 2025 hava durumu (MGM)

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

Marmara'da bugün bazı bölgeler için yağış uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)Marmara'da bugün bazı bölgeler için yağış uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege'de İzmir ve çevresi için yağış uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)Ege'de İzmir ve çevresi için yağış uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz'de Kahramanmaraş, Hatay ve Antalya için sağanak uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)Akdeniz'de Kahramanmaraş, Hatay ve Antalya için sağanak uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. (A Haber arşiv)İç Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. (A Haber arşiv)

İÇ ANADOLU
Kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Karadeniz'de Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri için yağış uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)Karadeniz'de Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri için yağış uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları yer yer çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu'da havanın bugün parçalı bulutlu olacağı bildirildi. (A Haber arşiv)Doğu Anadolu'da havanın bugün parçalı bulutlu olacağı bildirildi. (A Haber arşiv)

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. (A Haber arşiv)Güneydoğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. (A Haber arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

