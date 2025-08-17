Giresun’da fındık toplarken facia! Anne öldü oğlu yaralandı

Giresun’un Espiye ilçesinde fındık toplarken uçuruma yuvarlanan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Annesini kurtarmaya çalışan oğlu da yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 22:25

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık toplama sırasında meydana gelen talihsiz olayda anne ve oğlu uçuruma yuvarlandı. 80 yaşındaki Kadife Bekçi olay yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Nizamettin Bekçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

UÇURUMA YUVARLANDI

Olay, Espiye ilçesine bağlı Çepni köyü Kuzbahçe mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, bahçede fındık toplayan Kadife Bekçi (80) dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

KURTARMAK İSTERKEN YARALANDI

Annesini kurtarmak isteyen Nizamettin Bekçi de aynı yerden aşağıya düştü. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kadife Bekçi hayatını kaybetti. Yaralı olan Nizamettin Bekçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

