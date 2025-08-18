Kayseri’de 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri’de 3 ayrı suçtan toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 25 yaşındaki A.K., polis ekiplerince yakalandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 23:15

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespitine yönelik ortak çalışma yürüttü. Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "alkol ile uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" suçlarından aranan A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

