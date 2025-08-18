Beykoz’da takla atan cipten 4 kişi yara almadan kurtuldu

Beykoz’da kontrolden çıkarak takla atan cip hurdaya döndü. Araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

18.08.2025 23:20

Kaza, dün gece Beykoz-İstanbul yolunda meydana geldi. 34 ET 126 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan Ş.Y., O.N., A.B. ve K.D. kendi imkânlarıyla çıkmayı başararak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedeleri ayakta muayene ederken, ağır hasar alan cip çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

