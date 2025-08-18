Karapınar’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.40 sıralarında Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıt Meydanı istikametinden Ahmet Hamdi Mutlu Parkı yönüne ilerleyen F.D. yönetimindeki 42 L 3475 plakalı motosiklet, T.Ü. idaresindeki 35 BKZ 039 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü F.D. ve arkasında yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

