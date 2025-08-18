Kahramanmaraş'ta 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı!
Kahramanmaraş'ta, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü emniyetin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğünce, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.