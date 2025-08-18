Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Küçükçekmece'de motosikletli saldırganların silahla ateş ettiği kişi, bacağından yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultanmurat Mahallesi, Sultan Murat Caddesi'nde kız arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kişinin yanına motosikletle yaklaşan iki şahıs silahla ateş etti. Bacağından vurularak yaralanan erkek şahıs, yere düşerken yakındaki kadın ise saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

