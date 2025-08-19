Bursa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde motosikletin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Furkan T. (20) idaresindeki 16 BIS 095 plakalı motosiklet, 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde park halindeki 41 AKH 888 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan T. ile arkasında yolcu olarak bulunan Emir K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Furkan T, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Emir K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

