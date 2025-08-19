Çorum'da çöp yüklü TIR'da yangın: Aracın dorsesi küle döndü

Çorum-Sungurlu karayolunda gece saatleri seyir halinde ilerleyen çöp yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında aracın dorsesi yanarak zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolunun 16'ncı kilometresindeki Kırankışla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Kulu yönetimindeki çöp atığı yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Kulu, aracı emniyet şeridine çekerek dorsesini çekiciden ayırdı. Bu sayede yangının kupa kısmına sıçraması engellendi.



İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöp atıkları nedeniyle söndürülmesi güç olan yangına itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında yaralanan olmazken, tırın dorsesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından araç trafiği, ekiplerin kontrolünde tek şeritten sağlanarak normale döndü.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

