İstanbul-Manchester seferini yapan uçak acil iniş yaptı!
İstanbul-Manchester seferini yapan Easyjet’e ait yolcu uçağı, ikinci pilotun rahatsızlanması nedeniyle Almanya’nın Köln kentine acil iniş yaptı.
15 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, İstanbul Havalimanı'ndan havalanan Airbus A320 tipi uçakta görevli ikinci pilot, Çekya hava sahasında şiddetli karın ağrısı nedeniyle görevini sürdüremedi. Bunun üzerine kaptan pilot, Hava Trafik Kontrolü ile irtibata geçerek Köln Havalimanı'na acil iniş izni aldı.
Uçak sorunsuz şekilde piste inerken, rahatsızlanan ikinci pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı. Easyjet ekibi kısa süre içinde yeni bir ikinci pilot görevlendirdi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından uçak, yaklaşık 5 saatlik rötarın ardından yeniden havalanarak Manchester'a ulaştı.