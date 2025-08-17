35 aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur 63' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 47 sabit ve 29 tanesi ise açık alanda 179 ekipten oluşan bin 20 personelin katıldığı 'Huzur 63' uygulaması gerçekleştirdi. Polisler, 10 bin 111 şahıs, 2 bin 851 araç, 45 umuma açık işyeri ve 72 park bahçeyi kontrol etti. Yapılan uygulama sonunda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalanırken 29 işyerine idari işlem uygulandı.

Toplam 223 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulayan ekipler, 15 aracı trafikten men etti. 1 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 24 adet mermi ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi.

Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katıldı.