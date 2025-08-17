Bursa’da patates tarlasındaki ürünleri ücretsiz dağıttı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, patates tarlasındaki ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

17.08.2025 15:38

İnegöl'ün Alibeyköy Mahallesi'ndeki 50 dönümlük arazisine ekim yapan çiftçi, ürünlerin maliyetini karşılamadığı için hasat yapmaktan vazgeçti. Zarar etmemek için patatesleri satmayan çiftçi, emeklerinin boşa gitmemesi adına tarlasını vatandaşlara açtı.

Durumu duyan yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelerek patatesleri kendi elleriyle topladı. Ücretsiz dağıtım büyük ilgi görürken, vatandaşlar çiftçiye teşekkür etti.