Rize'de 400 metre patika yoldan koltuk değnekleri ile yürüyor

Rize'nin İkizdere ilçesinde sağlık problemleri nedeniyle koltuk değnekleri ile gezmek zorunda olan 70 yaşındaki kadın 400 metrelik yolun yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:49

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gürdere Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Albayrak, iki ayağından yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ameliyat oldu. Yürümekte güçlük çeken ama evine giden 400 metrelik patika yolu koltuk değneği ile yürümek zorunda olan Albayrak, yetkililere seslenerek ulaşımının rahatlaması için yardım talep ediyor.

Yıllardır yol sorununun çözümü için mücadele ettiğini belirten Albayrak, "Bütün belgeleri Rize İl Özel İdaresi'ne ve İkizdere Kaymakamlığı'na sunduk. Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yolun açılmasını bekliyoruz ancak henüz bir sonuç alamadık. İki senedir bir yol istiyorum. Bana 400 metrelik yolu açmadılar. 'Git kaymakamlığa, git özel idareye, git orman dairesine' dediler. Ben devletimizden sadece 400 metrelik bir yol istedim, başka bir şey istemiyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle yürüyemiyorum. İki ayağım da ameliyatlı, yürüyecek gücüm yok, yine ameliyat olacağım. Her yere yol yapılırken bana 400 metrelik yolu açamadılar. İnşallah insafa gelirsiniz de bana bir yol açarsınız. Kaymakamlığa üç kez gidip geldim, yoruldum gidip gelmekten artık gidemiyorum. İğnelerim var vurdurmam gerekiyor, nasıl gidip geleceğim bilmiyorum" sözleriyle yetkililere seslendi.