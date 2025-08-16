Bakan Uraloğlu açılış tarihini açıkladı: Yozgat’a 2 milyon kapasiteli yeni havalimanı geliyor

Giriş Tarihi: 16.08.2025 11:31

Bakan Uraloğlu, inceleme sonrası yaptığı basın açıklamasında Yozgat Havalimanı 'nın finale doğru gelen bir iş olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, havalimanı çalışmaları kapsamında 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği pist inşaatını tamamladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, helikopterle yaptığı hava denetimi sırasında da proje sahasını detaylı biçimde gözlemledi.

Bakan Uraloğlu çalışmaları yukarıdan gözlemledi (Ahaber.com.tr)

Yaklaşık 10 kilometrelik servis ve güvenlik yolunu da bitirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"300 metreye 120 metrelik bir apron bitirdik. Aynı şekilde uçakların taksi yolu dediğimiz, terminale yaklaşan yolları, 265 metrelik taksi yolunu beraberinde bitirmiş olduk. Burada yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanında çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yıl sonuna kadar çatısını kapatacağız ve çalışmalarımızı kış şartlarında da içerisinde devam ettireceğiz. 32 bin metrekare burada bir kapalı alan elde edeceğiz."