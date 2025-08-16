Yaşam

Bakan Uraloğlu açılış tarihini açıkladı: Yozgat’a 2 milyon kapasiteli yeni havalimanı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Helikopterle yaptığı hava denetimi sırasında da proje sahasını detaylı biçimde gözlemleyen Bakan Uraloğlu, “Yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanı inşa ediyoruz. Bu havalimanını önümüzdeki senenin sonuna kalmadan bitirerek hizmete açacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, helikopterle yaptığı hava denetimi sırasında da proje sahasını detaylı biçimde gözlemledi.

ORTA ANADOLU'NUN KALBİNE 2 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ HAVALİMANI

Bakan Uraloğlu, inceleme sonrası yaptığı basın açıklamasında Yozgat Havalimanı'nın finale doğru gelen bir iş olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, havalimanı çalışmaları kapsamında 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği pist inşaatını tamamladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu çalışmaları yukarıdan gözlemledi (Ahaber.com.tr)Bakan Uraloğlu çalışmaları yukarıdan gözlemledi (Ahaber.com.tr)

Yaklaşık 10 kilometrelik servis ve güvenlik yolunu da bitirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"300 metreye 120 metrelik bir apron bitirdik. Aynı şekilde uçakların taksi yolu dediğimiz, terminale yaklaşan yolları, 265 metrelik taksi yolunu beraberinde bitirmiş olduk. Burada yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanında çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yıl sonuna kadar çatısını kapatacağız ve çalışmalarımızı kış şartlarında da içerisinde devam ettireceğiz. 32 bin metrekare burada bir kapalı alan elde edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, ʺYozgat havalimanı’nı önümüzdeki senenin sonuna kalmadan bitirerek hizmete açacağızʺ dedi. (Ahaber.com.tr)Bakan Uraloğlu, ʺYozgat havalimanı’nı önümüzdeki senenin sonuna kalmadan bitirerek hizmete açacağızʺ dedi. (Ahaber.com.tr)

Güç merkezlerinden teknik merkezlerine, güvenlik binalarından yangın söndürme araçlarının bulunacağı binalara kadar bir alanın yapımının tamamlanacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Tamamen modern yapılarla donatılmış bir havalimanını biz bitireceğiz." diye konuştu.

Yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek terminal alanında çalışmalarımız devam ediyor (Ahaber.com.tr)Yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek terminal alanında çalışmalarımız devam ediyor (Ahaber.com.tr)

Projenin hayata geçirilmesi için birçok insanın katkısı ve emeği olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Artık bütün olayın silüeti ortaya çıktı. Yapılar genel anlamda ortaya çıktı. Altyapının tamamını bitirdik. Üstyapıda da yüzde 30'ları geçmiş durumdayız. İnşallah, önümüzdeki sene, sene sonuna kalmadan havalimanımızı açarak Yozgat'ın, bölgenin kullanımına sunmuş olacağız. Biz de çalışmaları yakından takip edeceğiz. Bu havalimanını önümüzdeki senenin sonuna kalmadan bitirerek hizmete açacağız." açıklamasında bulundu.

