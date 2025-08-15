Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Operasyonda11 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında toplam 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 17:58

Paylaş



ABONE OL

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' suçlarından toplam 52 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN