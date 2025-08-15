Bursa'da AVM otoparkında yangın paniği! 8 araç zarar gördü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkında çıkan yangında büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 araç zarar gördü.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 18:03

Paylaş



ABONE OL

İlçedeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin park halindeki otomobillere de sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 aracın kullanılamaz hale geldiği, 1 aracın da hafif hasar aldığı belirlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN