DMM'den şap hastalığı ile ilgili iddialara yalanlama

Son dönemde bazı bölgelerdeki hayvanlarda görülen şap hastalığının hızla yayıldığı iddiasıyla ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yayınladı. Açıklamada hastalığın hızla yayıldığı ve milyarlarca dolar ekonomik kayba yol açtığı iddiasının dezenformasyon amaçlı ve bilimsel temelden yoksun olduğuna vurgu yapıldı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 17:00

Paylaş



ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organları ve sosyal medyadaki bazı hesaplar tarafından servis edilen şap hastalığının hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı iddiasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada iddiaların bilimsel bir temele dayanmadığı ve dezenformasyon amacıyla yayıldığına vurgu yapılırken; "Aşılama oranının %85'i geçtiği bölgelerde hastalık belirgin şekilde gerilemektedir." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı" iddiaları, dezenformasyon amaçlı olup bilimsel temelden yoksundur.

Tarım ve Orman Bakanlığımız, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte; hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarını aralıksız yürütmektedir.

Bu çerçevede, yeni şap serotipi SAT1'in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketleri kısıtlanmış; 30 Haziran 2025 itibarıyla hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.

Şap Enstitüsü'nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşı, uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırılmaktadır. Nitekim aşılama oranının %85'i geçtiği bölgelerde hastalık belirgin şekilde gerilemektedir.

Aşı üretimi ve sahaya sevki yoğun şekilde devam etmektedir. Hayvan pazarları önümüzdeki günlerde peyderpey açılmaya başlanacaktır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almaması, resmî açıklamalara itibar etmesi önem taşımaktadır.