Tarihi Taş Yolu'na tır sıkıştı! Bölgede ulaşım durdu

Erzincan'da bulunan Tarihi Taş Yolu'nda bir tır tünele sıkıştı. Tırı kurtarmak için çalışma başlatılırken, yol ise ulaşıma kapatıldı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 08:58

Paylaş



ABONE OL

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Taş Yolu'nda tırın tünele sıkışması sonucu ulaşım sağlanamıyor. Kemaliye'de bulunan Taş Yoluna giren tır tünelde sıkıştı. Tır, tünel girişinde yeterli mesafe olmaması nedeniyle tavan kısmına sıkışarak hem kendi yüküne hem de tünel içyapısına zarar verdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yol ulaşıma kapanırken tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN