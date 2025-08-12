Erzincan'da Keresteciler Sitesinde yangın

Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çabasıyla söndürüldü.

Erzincan Karaağaç Mahallesindeki Keresteciler Sitesi'nde İbrahim C'ye ait imalathanede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kısa sürede büyüyen alevlere 7 itfaiye aracı, 2 tanker ve 30 personelle müdahale edildi.



Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı.



Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Emniyet Müdürü Zafer Baybaba yangın mahallinde çalışmaları yerinde takip etti.



Belediye Başkanı Aksun, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ancak ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.



Yangınla ilgili ifadesine başvurulmak üzere İbrahim C., polis merkezine götürüldü

