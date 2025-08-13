Sosyal medya paylaşımı uğruna canını hiçe sayan motosikletliye ceza yağdı

Hatay’da motosikletle akrobatik hareketlerle şov yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsüne 15 bin 863 TL cezai işlem uygulandı.

İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosikletin önünü kaldırma, akrobatik hareketler yapma ve saygısızca araç kullanma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmada bahse konu motosikletin sürücüsünün E.Ş. tespit edildi. Şahsa çeşitli maddelerden ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 15 bin 863 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan gerekli adli işlem yapıldı.