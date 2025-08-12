Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos Çarşamba ve 14 Ağustos Perşembe gününde Marmara'nın batısı ve Ege bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere 11 il için fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara ve Ege bölgesindeki 11 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM tarafından yapılan açıklamada "Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir." denildi.
ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT
MGM tarafından yapılan açıklamaların devamında vatandaşlara kritik uyarılarda bulunarak kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
11 İL İÇİN SARI KOD UYARISI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre MGM'nin 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Marmara ve Ege bölgesinde sarı kodlu uyarıda bulunulduğu belirtildi. Buna göre İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Manisa, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde rüzgarın saatte yer yer 60-80 km hıza ulaşmasının beklenmesi nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.