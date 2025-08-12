Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı!

Giriş Tarihi: 12.08.2025 22:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara ve Ege bölgesindeki 11 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM tarafından yapılan açıklamada "Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir." denildi.