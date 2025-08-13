Sanal kumar bağımlılığında korkutan tablo!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada son dönemde ürkütücü boyutlara ulaşan sanal bahis, şans oyunları ve kumar bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinin önüne geçtiğini anlattı. Yeşilay verilerine göre Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı başvuruları oluşturuyor. Cinsiyete göre bakıldığında ise başvuranların yüzde 97’si erkek.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 08:44

Paylaş



ABONE OL

Sanal kumar bağımlılığı günümüzde cep telefonları, laptoplar, akıllı saatler gibi internete çok kolay erişim sağlayan araçlar nedeniyle daha da arttı. Hemen her yerden oynanabilen, ocakları söndüren, aile yapısına büyük zararlar veren sanal kumar ile mücadele ise sürüyor. Yeşilaya göre "Kumar oynama üzerinde kontrolün sağlanamaması, kumar oynamaya günlük faaliyetlere göre öncelik verilmesi ve ortaya olumsuz sonuçlar çıkmasına rağmen kumar oynamaya devam edilmesi" bağımlılık kriterlerinden sayılıyor.

Sanal kumar BAĞIMLILARIN YÜZDE 97'Sİ ERKEK Sabah'ta yer alan habere göre Sanal kumar bağımlıları tedavi için hastanelerin psikiyatri kliniklerine, Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerine (AMATEM) ve YEDAM'a başvurabilirken, Yeşilay verileri sanal kumar bağımlılığının korkutucu tablosunu gözler önüne seriyor. YEDAM'a yapılan bağımlılık başvurularında ilk sırada yüzde 34 ile kumar bağımlılığı geliyor. Başvuruların geri kalanını ise alkol, madde, tütün ve internet bağımlılığı oluşturuyor. Cinsiyete göre bakıldığında başvuranların yüzde 97'sini erkekler oluştururken, bununla beraber son bir yılda kumar bağımlılığı sebebiyle merkezlere başvuran kadınların sayısında iki kat artış gözlemlendi. Ayrıca Yeşilay'a kumar bağımlılığı için başvuran kişilerin yüzde 75'inin arkadaşlarının da kumar oynama davranışı gösterdiği tespit edildi.