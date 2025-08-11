Depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş toprağa verildi

Balıkesir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş, İzmir'de toprağa verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Nihat Önbaş'ın cenazesi, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camii'ne getirildi. Aile burada taziyeleri kabul etti. Önbaş'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Kabristanlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Nihat Önbaşın'ın oğlu Murat Önbaş ile kızı Emel Günindi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yaşlı çiftin deprem sırasında akşam yemeği hazırlığı yaptığı ve depremde yaralanan Hamide Önbaş'ın Balıkesir'de tedavisinin devam ettiği belirtildi.

