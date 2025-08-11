Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta üç aracın karıştığı feci kaza meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 19:53

Kaza, ilçeye bağlı Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 AGR 953, 46 U 4210 ve 07 GFB 60 plakalı otomobiller zincirleme kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla Afşin ve Elbistan Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

