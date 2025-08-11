Uzman çavuştan acı haber! Trafik kazasında hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 11.08.2025 18:47

(FOTO: DHA )

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Acımaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Selami Acımaz'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, ayrıca eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acımaz'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderildi, Karaköy Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Acımaz defnedilecek.