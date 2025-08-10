Manisa Valiliği duyurdu: Depremde bazı evlerde hasar oluştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde hasarlar meydana geldiğini açıklayan Manisa Valiliği kaya düşmesi sonucu yolda göçme meydana geldiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 23:14

Paylaş



ABONE OL

Manisa Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde hasarlar meydana geldiğini ve kaya düşmesi sonucu yolda göçme meydana geldiğini açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa'da da hasara yol açtı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Akhisar ilçesine bağlı Akkocalı Mahallesi'nde 3'ü kullanılmayan tek katlı olmak üzere toplam 8 evin hasar gördüğü, Gördes'in Evciler Mahallesi'nde 2, Çiçekli Mahallesi'nde 1 binanın hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada Sarıaliler Mahallesi'nde yola kaya düşmesi sonucu göçme meydana geldiği ve yolun geçici olarak ulaşıma kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada Kırkağaç'ın Hacet Mahallesi'nde 5 müstakil evin duvarlarında çatlak oluştuğu, Salihli'nin Taytanlı Mahallesi'nde ise 1 evin bahçe duvarının zarar gördüğü belirtildi. Ahmetli, Demirci, Gördes ve Yunusemre ilçelerinde ise deprem sırasında panikle kaçmaya çalışan 6 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN