Balıkesir'deki süt fabrikasında yangın paniği! 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinden süt ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtti.

10.08.2025 23:16

Yangın saat 18.00 sıralarında Hasanbey Mahallesi Köyaltı Sokak'ta faaliyet gösteren süt mamülleri fabrikasında çıktı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, ihbarla olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2 su ikmal aracı, Yol Daire Başkanlığı'ndan 1 iş makinesi, BASKİ'den 2 su ikmal aracı ile 1 kepçe, Gönen Belediyesi'nden 2 su ikmal aracı, 1 iş makinası, Bandırma Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arazöz olmak üzere toplam 25 araç sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasının depo ve sevkiyat bölümünde saat 18.00 sıralarında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, fabrikanın depo kısmında çıkarak, geniş bir alana yayılan yangın sırasında, enerji akışını kesmek için içeri giren fabrikanın elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

