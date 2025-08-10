Burdur-Antalya karayolunda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.50 sıralarında Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Oğuzhan Kent Ormanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali U. (60) idaresindeki 15 PH 550 plakalı Volvo marka otomobil ile Uğraş C.(53) idaresindeki 34 KMH 540 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Ali U. ve Uğraş C. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

