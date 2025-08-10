İstanbul'da 15 katlı binada yangın paniği: Dumandan etkilenenler var

İstanbul Bağcılar'da 15 katlı bir binada sabah saat 08.00 civarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, hızla çatı katına kadar yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulanstaki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:00

Paylaş



ABONE OL

Bağcılar'da 15 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

ÇATI KATINA KADAR İLERLEDİ

Yangın, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2040. Sokak'ta bulunan 12 katlı binada sabah saat 08.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çatı katına kadar ilerledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN