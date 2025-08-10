Siber Vatan'da topyekün mücadele! 214 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 2 haftada 214 şüpheliyi yakalandığını açıkladı. Operaayonlar kapsamında, 4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, nakit para ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, "Yasadışı bahis oynayanların ve bilişim sistemlerini kullanarak kapsamlı dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devrimlerimizle peşindeyiz" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Siber Suçlarla Mücadele kapsamında; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiği açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftada siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 214 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar; "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi", "Yasa Dışı Bahis", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik olduğu aktarıldı. Operasyonlarda 99 şüpheli tutuklanırken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; "Sosyal medya platformları üzerinden "ürün satışı" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları, Yasa dışı bahis oynattıkları ve bu bahislerin reklamını yaptıkları, Bahis ve kumar sitelerine entegre finansal panel sistemlerini yönettikleri, Müstehcen çocuk içeriklerini barındırdıkları" tespit edildi.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlar kapsamında, 4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, nakit para ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiğini aktardı. 20 Milyon TL değerindeki 3 adet otomobil ile 2 adet konuta el konulduğu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonlarımızı koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasadışı bahis oynayanların ve bilişim sistemlerini kullanarak kapsamlı dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devrimlerimizle peşindeyiz" dedi.

