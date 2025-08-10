Güzellik uzmanından sahte altın dolandırıcılığı! Kendini böyle savundu: Eskortluk yaptığım biri verdi

Giriş Tarihi: 10.08.2025 09:37

Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, esnafla oluşturduğu WhatsApp grubunda kadının görüntüsünü paylaşınca diğer mağdurlar altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu anladı.

Olay İstanbul Pendik'te geçtiğimiz aralık ayında yaşandı. Güzellik Uzmanı Okşan Ünlü, 3 farklı kuyumcuya girip sahte altın bozdurdu. Dördüncü girdiği dükkânda ise yakayı ele verdi.

3'ÜNDE BOZDURDU, 4.'SÜNDE YAKALANDI



Her kuyumcu dükkânında farklı miktarlarda altın bozduran Ünlü, ilk dükkânda 4 gram altın bozdurup 11 bin 980 lira aldı. Ardından başka bir kuyumcuya giren kadın, burada da 2 gram altın bozdurup 6 bin lira elde etti.

Ünlü, üçüncü dükkânda ise 2 gram ve 1 tane de 0.5 gram altını bozdurup 7 bin 500 lira aldı. Bu kuyumcu da sahte olduğunu bilmeden kadının bozdurduğu 2 gram altını başka bir müşteriye sattı.