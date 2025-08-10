Güzellik uzmanından sahte altın dolandırıcılığı! Kendini böyle savundu: Eskortluk yaptığım biri verdi
İstanbul Pendik'te güzellik uzmanı Okşan Ünlü, cezaevinden çıktıktan sonra maddi sıkıntılar ve aile tarafından reddedilme nedeniyle eskort sitesinden tanıştığı bir kişiden aldığını iddia ettiği sahte altınları 3 kuyumcuda bozdurarak 25 bin 480 lira nakit para elde etti. Ünlü dördüncü kuyumcuda yakalanırken kuyumcular şahıs hakkında şikayette bulundu.
İstanbul Pendik'te 3 farklı kuyumcuda gram altın bozduran Güzellik Uzmanı Okşan Ünlü'yü, girdiği dördüncü dükkândaki çalışanın dikkati ele verdi.
Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, esnafla oluşturduğu WhatsApp grubunda kadının görüntüsünü paylaşınca diğer mağdurlar altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu anladı.
Olay İstanbul Pendik'te geçtiğimiz aralık ayında yaşandı. Güzellik Uzmanı Okşan Ünlü, 3 farklı kuyumcuya girip sahte altın bozdurdu. Dördüncü girdiği dükkânda ise yakayı ele verdi.
3'ÜNDE BOZDURDU, 4.'SÜNDE YAKALANDI
Her kuyumcu dükkânında farklı miktarlarda altın bozduran Ünlü, ilk dükkânda 4 gram altın bozdurup 11 bin 980 lira aldı. Ardından başka bir kuyumcuya giren kadın, burada da 2 gram altın bozdurup 6 bin lira elde etti.
Ünlü, üçüncü dükkânda ise 2 gram ve 1 tane de 0.5 gram altını bozdurup 7 bin 500 lira aldı. Bu kuyumcu da sahte olduğunu bilmeden kadının bozdurduğu 2 gram altını başka bir müşteriye sattı.
ESNAF "DOLANDIRICI" DİYE PAYLAŞTI, MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKTI
Dolandırıcı kadın son kuyumcuda yakalandı. Burada 2 gram, 2 tane de 0.5 gram altın bozdurmak isterken altınların sahte olduğu dükkân çalışanının dikkatinden kaçmadı.
Bu sırada kadının kamera görüntüleri esnafın kendi aralarında oluşturduğu WhatsApp grubunda "dolandırıcı" diye paylaşıldı. Kuyumcular, altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu anlayınca şikâyetçi oldu.