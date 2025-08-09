Hatay'da taşkınlık çıkaran grup kendilerini uyaran kişiyi bıçakladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde gezen bir grup, çevredekileri rahatsız etmeleri üzerine bir vatandaş tarafından uyarıldı. Gruptan 1 kişi, kendilerini uyaran Seyhan Ş.'ye bıçakla saldırarak yaraladı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri intikal ederken öfkeli kalabalık şüphelileri linç etmek istedi.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 05:20

Olay, gece saatlerinde Samandağ sahilinde meydana geldi. Sahilde taşkınlık çıkardığı iddia edilen 4 kişi, kendilerine tepki gösterenlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taşkınlık çıkaran gruptaki bir kişi, kendilerini uyaranlara bıçakla saldırarak Seyhan Ş.'yi yaraladı. Yaralı Seyhan Ş. ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ÖFKELİ KALABALIK ŞÜPHELİLERİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Öte yandan bölgede toplanmaya başlayan çok sayıda kişi, taşkınlık çıkarıp, bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalığın elinden kaçan 4 şüpheli, kendilerini bir restorana kilitledi. İş yerinin çevresinde toplananların sayısı her geçen dakika artarken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Jandarma restoranın önünde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili jandarma ve polisin incelemesi devam ediyor.

