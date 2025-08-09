Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: Yaşam mücadelesi veriyor

Arnavutköy'de gece saatleri bisiklet süren 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Abdullah A.'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken Abdullah A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

09.08.2025

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Atlıhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı bisikletiyle yokuş aşağı hızla inen Abdullah A. dengesini kaybederek kaldırma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Abdullah A.'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdullah A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 8 yaşındaki Abdullah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

