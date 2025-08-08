Silahlı saldırıya karışan 4 şahıs tutuklandı

Küçükçekmece'de 1 Ağustos'ta, kimliği belirsiz bir kişi tarafından, araç içerisindeki gence saldırı düzenlenmişti. Başakşehir'de ise bir iş yerinin kurşunlandığı silahlı olaylara karışan 4 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 22:51

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta, kimliği belirsiz bir kişi tarafından, araç içerisindeki M.A.D. isimli gence saldırı düzenlenmişti. Başakşehir Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi'nde ise 8 Ağustos'ta bir kuyumcu atölyesine motosikletli şahıslarca silahlı saldırı düzenlenmişti.

Her iki olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde ekipler, olay yerindeki delil incelemesinin ardından araştırmalarını genişletti. Çevrede güvenlik kameraların inceleyen polisler, olayı gerçekleştirenlerin bağlantılı olduğunu tespit etti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda olaya karıştığı ileri sürülen M.G., Ü.A., S.A. ve M.S.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskı ele geçirildi.

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

