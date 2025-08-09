Kastamonu'da 37 yıl aranan firari için operasyon: Hükümlü cezaevine gönderildi

Kastamonu'da 37 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü için yakalama çalışması düzenlendi. Yapılan çalışmada "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan K.B. ekiplerce yakalandı. Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 01:00

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 37 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

