AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yapılan açıklamada depremin saat 00.15 sıralarında gerçekleştiği ve merkez üssünün Tekirdağ Marmaraereğlisi olduğu belirtildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-08-09 00:15:47 40.84333 28.15583 7.15 ML 3.3 Marmara Denizi - [21.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-08-09 00:04:36 39.22556 28.96722 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-08-08 23:53:51 37.71972 29.33861 7.0 ML 1.3 Honaz (Denizli)
2025-08-08 23:45:21 38.14111 38.47 7.01 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2025-08-08 22:47:59 37.6475 35.86611 6.21 ML 3.0 Kozan (Adana)
2025-08-08 22:39:22 38.1625 38.27528 7.01 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-08 22:34:53 39.25306 28.07639 9.15 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-08 22:09:36 36.03611 28.03556 7.04 ML 1.7 Akdeniz - [66.44 km] Marmaris (Muğla)
2025-08-08 21:55:47 40.01472 24.72444 12.67 ML 2.8 Ege Denizi
2025-08-08 21:43:12 38.2525 30.91194 6.98 ML 1.2 Yalvaç (Isparta)
2025-08-08 21:42:24 39.51194 44.42111 7.0 ML 1.8 Doğubayazıt (Ağrı)
2025-08-08 21:26:38 37.61944 30.1075 7.0 ML 2.3 Merkez (Burdur)
2025-08-08 20:55:53 38.37 23.38444 8.53 ML 3.9 Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan)
2025-08-08 20:41:31 35.38222 27.18833 4.26 ML 1.9 Akdeniz - [147.46 km] Datça (Muğla)
2025-08-08 20:32:22 39.15056 28.12222 6.07 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-08 20:09:00 40.83694 31.75889 5.96 ML 1.7 Merkez (Bolu)
2025-08-08 20:05:47 36.55667 28.12972 7.49 ML 1.9 Akdeniz - [08.55 km] Marmaris (Muğla)