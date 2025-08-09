AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 09.08.2025 00:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada depremin saat 00.15 sıralarında ve merkez üssünün Tekirdağ Marmaraereğlisi olduğu ifade edilirken yerin 7.15 km derinliğinde gerçekleşti.