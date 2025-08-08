Beykoz'da kayalıklarda mahsur kalan gençler için harekete geçildi!
Beykoz'da deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 genç, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beykoz Anadolu Feneri Kabakoz mevkiinde 4 genç, deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 genç kurtarılarak halatlarla yukarı çekildi. Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.