İzmir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 00:31

Paylaş



ABONE OL

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet Ç. (60) yönetimindeki 35 DYN 11 plakalı hafif ticari araç, Ödemiş-Kiraz kara yolu Kurucuova Kavşağı'nda, Şenol Pehlivan (35) idaresindeki 35 CAR 089 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN