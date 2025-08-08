Sultangazi'de silahlı saldırı paniği! Pazar esnafı ağır yaralı

İstanbul Sultangazi’de motosikletli şahıslar tarafından bir pazarda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan pazar esnafı ağır yaralanırken olay yerinden kaçan 2 saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 00:26

Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1317. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarda esnaf olan ve o sırada tezgahta olan Kasım K.'nin (38) yanına motosikletli iki şahıs geldi. Kasım K. ise, şahısları görünce koşarak kaçmaya çalıştı. Kasım K.'yi kovalayan motosikletli şahıslar, sokakta ateş etmeye başladı.

Kaçan esnaf, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Şüpheliler ise motosikletle kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kasım K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, iki saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ağır yaralanan Kasım K.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

