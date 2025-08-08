Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de gece saat 03.21 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu belirtilen depremin 3,9 büyüklüğünde gerçekleştiği bildirildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatleri deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) resmi internet sitesinde yer alana bilgiye göre saat 03.21 sıralarında 3,9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem yerin 9.97 km derinliğinde meydana geldi.
DEPREM
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-08
Saat:03:21:31 TSİ
Enlem:39.24278 N
Boylam:28.065 E
Derinlik:9.97 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-08-08 04:15:02 39.25556 28.07806 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-08 04:07:16 39.25444 28.0775 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-08 03:52:16 38.47639 37.35056 7.0 ML 0.9 Darende (Malatya)
2025-08-08 03:50:07 39.23444 28.065 5.84 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-08 03:21:31 39.24278 28.065 9.97 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-08 03:20:42 39.35917 38.57056 7.39 ML 1.2 İliç (Erzincan)
2025-08-08 02:48:46 37.52611 37.08528 6.39 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-08-08 02:45:15 40.00222 39.785 4.23 ML 1.3 Demirözü (Bayburt)
2025-08-08 02:43:04 37.76056 36.35417 4.5 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-08-08 01:55:31 39.25278 29.38111 9.93 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya)
2025-08-08 01:49:07 36.94222 27.69167 4.84 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.10 km] Bodrum (Muğla)
2025-08-08 01:31:57 35.94139 31.71806 33.08 ML 2.0 Akdeniz - [62.82 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-08-08 01:31:33 40.57417 29.1175 5.47 ML 1.4 Çınarcık (Yalova)
2025-08-08 01:22:54 39.97056 29.38833 7.0 ML 1.8 İnegöl (Bursa)
2025-08-08 01:07:55 38.17139 38.65944 11.23 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2025-08-08 01:04:36 38.2275 30.30417 5.28 ML 1.4 Dinar (Afyonkarahisar)
2025-08-08 00:30:21 40.75472 42.81194 7.0 ML 1.0 Göle (Ardahan)
2025-08-08 00:24:51 38.21389 38.05444 8.93 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-08 00:14:09 40.76944 33.49222 5.06 ML 1.2 Korgun (Çankırı)