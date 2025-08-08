Van'da facia! Otomobil briket yüklü TIR'a çarptı: 2 ölü

Van’ın İpekyolu ilçesinde gece saatleri seyir halinde ilerleyen bir otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 05:27

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde meydana geldi. G.A. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan briket yüklü TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar otomobilde sıkışan sürücü G.A. ile yanındaki B.A. için seferber oldu. Yoğun bir çalışma sonucu G.A. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler bu sefer yolcu koltuğunda bulunan B.A.'yı çıkarmak için harekete geçti. Şahıs sıkıştığı yerden çıkartılamayınca TIR'ın dorsesi vinç yardımı ile kaldırılmak istendi. Yük ağır olunca dorse yerinden kaldırılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar dorsedeki briketleri yere attı.



Daha sonra vinç yardımı ile otomobil tırın altından çıkartıldı. Ekipler daha şahsı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı G.A., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurda yığınına dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

