Edirne'de alkollü sürücü "dur" ihtarına uymayıp kaçtı! Kıskıvrak yakalandı

Edirne'de polis kontrol noktası yakınında aracından inip kaçmaya çalışan sürücüyü polis ekipleri kovalamaca sonucu yakaladı. Yapılan kontrolde 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 01:41

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesindeki polis ekipleri, kentte asayiş ve trafik denetimlerini sürdürdü. Babademirtaş Mahallesi'ndeki denetimde, kontrol noktasının yakınında bir sürücü aracından inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan T.Z, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde 1,33 promil alkollü olduğu belirlenen T.Z, otomobili kullanmadığını ve aracın kendisine ait olmadığını iddia etti.

Bu sırada olay yerine gelen T.Z'nin yakınları, taşkınlık çıkararak polise mukavemette bulundu. Sürücünün oğlu, yumrukla aracın camını kırdı. Polis ekipleri, T.Z, eski eşi ve oğlunu gözaltına aldı. Araç çekiciyle otoparka götürüldü. Öte yandan, yapılan denetimlerde 115 kişi ve 41 araç sorgulandı, 4 araç trafikten men edildi.

